Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку

В окупованій Горлівці четверо співробітників «МНС» отримали поранення внаслідок атаки дрона-камікадзе.

Пожежники прямували на полігон твердих побутових відходів для гасіння спалаху, стверджують в угрупованні «ДНР». За даними російських медіа, під час прямування до місця виклику вони помітили у небі БПЛА-камікадзе та встигли залишити службовий автомобіль.

Безпілотник атакував техніку «МНС». Внаслідок цього пожежна автоцистерна пошкоджена осколками, в тому числі був пробитий дах над відсіком для особового складу.

Четверо співробітників пожежної служби отримали акубаротравми та були доставлені до лікарні.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»