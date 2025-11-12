Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку

В окупованій Горлівці четверо співробітників «МНС» отримали поранення внаслідок атаки дрона-камікадзе.
Пожежники прямували на полігон твердих побутових відходів для гасіння спалаху, стверджують в угрупованні «ДНР». За даними російських медіа, під час прямування до місця виклику вони помітили у небі БПЛА-камікадзе та встигли залишити службовий автомобіль.
Безпілотник атакував техніку «МНС». Внаслідок цього пожежна автоцистерна пошкоджена осколками, в тому числі був пробитий дах над відсіком для особового складу.
Четверо співробітників пожежної служби отримали акубаротравми та були доставлені до лікарні.
11 листопада російські загарбники FPV-дроном атакували місто Костянтинівка Донецької області.
Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»