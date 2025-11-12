У Краматорську чоловіка двічі на добу притягли до відповідальності за домашнє насильство

Близько 10 години ранку 12 листопада патрульні отримали виклик про факт домашнього насильства в Краматорську Донецької області.



Поліцейських зустріла 51-річна жінка, яка розповіла, що її 52-річний співмешканець ображав її нецензурною лайкою, штовхав та завдав ударів. Чоловік продовжував поводитися агресивно і в присутності патрульних, тому на нього було складено адміністративні матеріали.



Проте вже наступного ранку, близько 6 години, поліцейські знову приїхали за тією ж адресою: чоловік знову погрожував розправою та вдарив жінку.



У результаті протягом доби на кривдника склали два протоколи за ч.1 ст.173-2 (Здійснення домашнього насильства) КУпАП, а також винесли тимчасовий заборонний припис. За порушення цього припису чоловік отримав ще один протокол — за ч.2 ст.173-8 (Невиконання термінового заборонного розпорядження).

Читайте також: До поліції Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»