«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
12 листопада 2025, 21:51

«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців

«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців

Угруповання «ДНР» затримало двох підлітків в окупованій Макіївці. Їх підозрюють у «замаху на вчинення терористичного акту». Окупаційні медіа стверджують, що підлітки намагалися «з наведення з інтернету спалити релейну шафу на перегоні станцій».

Справою займаються російські слідчі.

Одному затриманому 15 років, другому — 16. Стверджується, що одному з підлітків написав в інтернеті «невідомий користувач». А мотивом для підпалу стали гроші.

«Підліток залучив до злочину свого приятеля 2009 року народження. Пришукавши сірники, автомобільний гайковий ключ і пляшки з бензином, вночі 29 жовтня 2025 року юнаки приїхали на мотоциклі до місця розташування залізничної релейної шафи на перегоні станцій Кринична-Макіївка», — сказано в повідомленні.

На місці підлітків затримали російські силовики. Затриманим може загрожувати позбавлення волі терміном від дванадцяти до двадцяти років.

Минулого року, за даними окупаційних структур, у Донецьку та сусідніх містах на облік поставили 263 особи, з яких 16 — за «дії екстремістського характеру».

19 підлітків було поставлено на облік з початку 2024 року. До кримінальної відповідальності притягли 161 неповнолітнього — всіх звинуватили у «радикалізмі». З них 48 примусово помістили до психіатричних установ.

У «МВС ДНР» звинувачують українські спецслужби у залученні дітей до «терористичної діяльності» як на окупованих територіях, так і по всій Росії.

Ще так звана «поліція ДНР» заявила про 217 підлітків, «які перебувають в інтернет-групах суїцидальної та деструктивної спрямованості». Тобто психіатричну лікарню на примусове лікування в окупації можуть помістити як неповнолітніх злочинців, дітей, схильних нашкодити собі, а також тих, кого звинуватили в проукраїнських поглядах.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

