Українські солдати зможуть обміняти бали за евакуацію поранених на зброю

Фото: Business Insider

Українські військовослужбовці незабаром зможуть обмінювати бали, зароблені за евакуацію поранених з поля бою за допомогою наземних роботів, на зброю та техніку на спеціалізованому інтернет-майданчику за принципом комерційних маркетплейсів, повідомив перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це повідомляє Business Insider.

«Ми вже відстежуємо та стимулюємо логістику», — сказав Федоров в інтерв'ю через перекладача, підтвердивши намір додати функцію нарахування та обміну балів.



Раніше в ході війни Україна запустила програму Brave1 Market — першу свого роду систему, де військовослужбовцям нараховуються ePoints за вбивство противника або знищення його техніки, а також за підтвердження успішних ударів шляхом завантаження відео з безпілотників у військову мережу, пише видання.



Накопичені бали можна витрачати на купівлю безпілотників, наземних роботів, засобів радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій. У системі для кожної цілі є своя «вартість»: вбивство солдата оцінюється приблизно в дюжину балів, знищення танка — до 40, а поранення чи часткове пошкодження техніки коштують менше балів.



Платформа також дозволяє підрозділам розміщувати замовлення безпосередньо у виробників, минаючи традиційні державні ланцюжки поставок, що, за задумом ініціаторів, скоротить час та бюрократію. За повідомленнями, постачання через маркетплейс можуть доставлятися на передову за лічені дні, що робить систему оперативним інструментом постачання.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»