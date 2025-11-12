Умєров зустрівся з Фіданом в Анкарі — МЗС Туреччини

Фото: Dünya

В Анкарі відбулася серія зустрічей секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова із керівництвом Туреччини. Про це повідомили турецькі ЗМІ із посиланням на МЗС країни.

За даними відомства, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан провів переговори з Умєровим, проте подробиці розмови не розголошуються.

Раніше Рустем Умєров повідомив у своєму телеграм-каналі, що в рамках візиту до Туреччини він також провів зустрічі з міністром оборони Яшаром Гюлером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та головним радником президента Туреччини із зовнішньої політики та питань безпеки Акіфом Чагатаєм Киличем.

За словами Умєрова, ключовими темами обговорення стали обмін полоненими між Україною та Росією, а також розширення співробітництва між Києвом та Анкарою у сфері оборони та безпеки.

Хоча офіційних заяв за підсумками переговорів поки що немає, спостерігачі зазначають, що Туреччина продовжує відігравати помітну роль у посередницьких зусиллях між Україною та Росією — насамперед у гуманітарних питаннях та сфері оборонної співпраці.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»