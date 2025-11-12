Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Умєров зустрівся з Фіданом в Анкарі — МЗС Туреччини
12 листопада 2025, 22:57

Умєров зустрівся з Фіданом в Анкарі — МЗС Туреччини

Фото: Dünya Фото: Dünya

В Анкарі відбулася серія зустрічей секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова із керівництвом Туреччини. Про це повідомили турецькі ЗМІ із посиланням на МЗС країни.
За даними відомства, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан провів переговори з Умєровим, проте подробиці розмови не розголошуються.

Раніше Рустем Умєров повідомив у своєму телеграм-каналі, що в рамках візиту до Туреччини він також провів зустрічі з міністром оборони Яшаром Гюлером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та головним радником президента Туреччини із зовнішньої політики та питань безпеки Акіфом Чагатаєм Киличем.

За словами Умєрова, ключовими темами обговорення стали обмін полоненими між Україною та Росією, а також розширення співробітництва між Києвом та Анкарою у сфері оборони та безпеки.

Хоча офіційних заяв за підсумками переговорів поки що немає, спостерігачі зазначають, що Туреччина продовжує відігравати помітну роль у посередницьких зусиллях між Україною та Росією — насамперед у гуманітарних питаннях та сфері оборонної співпраці.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Люди
Умєров Хакан Фідан
Місця
Україна-Турція
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
15:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
19:58
Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку
17:30
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
14:34
У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах
11:36
Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
16:23
ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму
08:04
У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
усі новини
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:05
Краматорськ залишився без світла
16:05
Зеленський приїхав на Запорізький напрямок
15:55
На «Шахедах» помітили камери заднього виду — експерт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
15:27
Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники
15:15
У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі
15:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
13:04
У ЗСУ розповіли, як російські війська наступають на Лиманському напрямку і чи допомагає їм погана погода
12:52
На вулицях Херсона знову виявили міни «пелюстки»
11:41
Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона
11:11
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
11:09
Зеленський відповів, хто у разі необхідності прийматиме рішення про виведення українських військ з Покровська
10:46
Російські окупанти за добу поранили одну людину у Донецькій області
10:37
Російська армія «Шахедом» вдарила по Миколаєву: шість людей поранені, частина – у важкому стані
10:02
ЗСУ знищили два засоби ППО та 1180 окупантів за добу
09:58
«Шахеди» атакували Краматорську громаду: пошкоджені будинки та автомобілі
09:37
«Постійна боротьба»: Сирський розповів про бої на підступах та у міській забудові Покровська
09:17
«Шахеди» вдарили по Словкурорту у Слов'янську: зруйновані та пошкоджені адмінбудівлі
усі новини
ВІДЕО
Зеленський відвідав 128 бригаду ЗСУ під Запоріжжям. Скріншот Зеленський приїхав на Запорізький напрямок
13 листопада, 16:05
Наслідки атаки на авто МВА у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники
13 листопада, 15:27
Пожежа у Нижньокамську. У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі
13 листопада, 15:15
Незавершений ремонт теплотраси в окупованому Лисичанську. Фото: кадр із відео Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
13 листопада, 15:13
Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона
13 листопада, 11:41
В Орлі лунали вибухи. Скріншот Атака на світанку: в Орлі лунали вибухи, пошкоджено автомобілі
13 листопада, 07:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір