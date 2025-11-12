Околиці Костянтинівки накривають антидроновими сітками — військові показали, як це відбувається

Скрін відео: t.me/official24ombr

Бійці 24 ОМБр імені Короля Данила встановлюють загородження-сітки у Костянтинівці. Про це повідомили військові підрозділи бригади.

Військовослужбовці показали, як встановлюють антидронові сіті на дорогах прифронтової Костянтинівки у напрямку Часового Яру.

Костянтинівку постійно атакують дрони російських підрозділів «Рубікон» та «Судний день». Захисники натягують сітки прямо під ударами FPV-дронів, авіації та артилерії.

11 листопада російські загарбники FPV-дроном атакували Костянтинівку.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»