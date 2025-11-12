Росія намагалася роздратувати українську делегацію — The Times про провал мирних переговорів

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел

Мирні переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут — діалог призупинено до кінця року. На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю The Times.



За словами дипломата, переговори «завершилися з незначним результатом» і не призвели до відчутного прогресу. Кислиця зазначив, що українська делегація, яку він очолює особисто, йшла до Стамбула зі щирим наміром шукати шляхи до миру.

«Оскільки нинішні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, вони тепер припинені», — цитує дипломата видання. Однак, як наголосив Кислиця, Росія спочатку не збиралася обговорювати реальні кроки до завершення війни.

Український переговорник описав поведінку російської сторони як «провокаційну» та «розважливу». «Вони намагалися нас вивести з рівноваги, спровокувати емоції, щоб потім звинуватити у зриві переговорів, — розповів дипломат. — Їхньою метою було не досягнення миру, а створення ілюзії конструктивного діалогу, щоб уникнути нових санкцій США».

Кислиця додав, що подібний підхід повністю підірвав довіру до процесу. «Росія не прийшла говорити про мир, вона прийшла говорити про те, як зробити вигляд, що говорить про мир», — зазначив він.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»