Сили оборони відкинули ворога під Шаховим, у Запорізькій області окуповано два населені пункти

Проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. За даними, лінія фронту продовжує змінюватися: на одних ділянках українські захисники впевнено переходять у контратаку, на інших — стримують натиск противника, який намагається закріпитися на нових рубежах.

Сили оборони України відтіснили противника у районі Шахового на Добропільському напрямку. За даними аналітиків, наші війська продовжують тиснути на позиції росіян у напрямку Федорівки, шахти «Краснолиманська» та Шахового, поступово зміцнюючи контроль над лінією фронту.



На Гуляйпільському напрямку до вечора 12 листопада російські підрозділи змогли захопити західну частину Рівнопілля — включаючи район ферми та прилеглу вулицю, а також зайняли село Яблокове. На Донеччині ворог просунувся поблизу Володимирівки, в районі балки Берючин Яр і вздовж лісосмуг, наближаючись до Котлиного та на кордоні з Дніпропетровською областю — до Дачного.

Скріншот: DeepState

Раніше ми писали, що прорвавши оборону ЗСУ на сході Запорізької області, російські війська наблизилися до Гуляйполя. Армія РФ посилює тиск і розширює сіру зону між Солодким, Новомиколаївкою, Рівнопіллям та Новоуспенівським.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»