Атака на світанку: в Орлі лунали вибухи, пошкоджено автомобілі

В Орлі лунали вибухи. Скріншот

Вранці, 13 листопада, в Орлі прогриміла серія вибухів — місто зазнало масованої атаки безпілотників. Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канал Supernova+, який опублікував кадри з місця подій.



За словами очевидців, перші гучні звуки пролунали близько 6:20 ранку. «Спочатку була одна гучна луна, потім — одразу кілька поспіль», — повідомляють очевидці. Загалом над містом зафіксували щонайменше десять вибухів.

Відомо, що уламки одного з безпілотників упали на паркування поряд із житловими будинками. Декілька автомобілів отримали пошкодження. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. На опублікованих у мережі кадрах було видно спалахи та стовпи диму.

Це вже не перша подібна атака на регіон. Раніше, 31 жовтня, Орел також зазнав удару: тоді уламки безпілотників упали на територію місцевої теплоелектроцентралі.