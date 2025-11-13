У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ

Рух громадянського спротиву «ОТПОР» повідомляє про критичну ситуацію з доступом до медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.



У Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Мирних жителів не приймають і не лікують. Щоб отримати медичну допомогу, людям доводиться їхати до Генічеська — це тривалий і складний шлях.



Окупанти ставлять життя та здоров’я своїх солдатів вище потреб цивільного населення, повністю ігноруючи права українців на медичне забезпечення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та призводять до страждань і смертей серед мирних жителів.



Рух «ОТПОР» рекомендує мешканцям тимчасово окупованих територій уникати ситуацій, які потребують термінової медичної допомоги, заздалегідь планувати можливі поїздки та фіксувати випадки відмови у лікуванні як докази воєнних злочинів РФ.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»