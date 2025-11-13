У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові

Скріншот: t.me/andriyshTime

Увечері 12 листопада в окупованій Макіївці Донецької області спалахнула пожежа у житловому будинку, розташованому у мікрорайоні Новоробочий. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За даними, у будівлі було розміщено як кадрові військовослужбовці, і мобілізовані росіяни, які у різних структурах РФ. Вогонь поширився швидко — очевидці повідомляли про густий дим та безліч пожежних машин на місці події.

Однак окупаційна влада міста поки що утримується від коментарів і не називає можливу причину займання. Точна кількість жертв або постраждалих також не вказується.

Нагадаємо, у російському Орлі прогриміла серія вибухів.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»