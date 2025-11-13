Командування РФ знищило ліки своїх військових на Запорізькому напрямку

Російські військові в укритті на Запорізькому напрямку. Ілюстрація, створена ШІ

Командування Збройних сил Росії знищило життєво необхідні ліки своїх військовослужбовців на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху з-поміж 503-го мотострілецького полку РФ, нещодавно відбулася позапланова перевірка місць дислокації. Командування наказало вилучити та знищити всі препарати, що не входять до стандартного переліку аптечки.



Під знищення потрапили ліки, які раніше передавали родичі та волонтери — жарознижувальні, противірусні, антибіотики й вітаміни. Тепер у військових залишилися лише мінімальні засоби для перев’язки та знеболення.



З настанням холодів кількість хворих на ГРВІ та простудні інфекції різко зросла, однак лікуватися солдати фактично не мають чим. У результаті двох військовослужбовців довелося терміново евакуювати з передових позицій у критичному стані.



Такі дії демонструють повну байдужість командування до здоров’я підлеглих. Замість профілактики захворювань створюються умови, за яких хвороби поширюються безконтрольно, а хворі залишаються напризволяще.

«Ми звертаємося до військовослужбовців 503-го полку: вашим командирам байдуже ваше здоров’я і життя. Ви для них лише засіб досягнення мети», — йдеться у зверненні руху «АТЕШ».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»