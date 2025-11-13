Росія вдарила по Арцизу трьома дронами: розпочато розслідування

Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру на Одещині. За фактом чергового обстрілу розпочато розслідування, повідомляє офіційна пресслужба Одеської обласної прокуратури.



Під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури відкрито досудове розслідування за ознаками воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



13 листопада збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками місто Арциз. За словами місцевих жителів, російські окупанти завдали ударів одразу трьома дронами.



У результаті атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

«Від ворожої атаки ніхто не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з поліцейськими», — повідомили в обласній прокуратурі.

Повітряні сили ЗСУ попередили вранці про атаку дронів у напрямку Одеської області з акваторії Чорного моря.

