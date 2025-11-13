Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія вдарила по Арцизу трьома дронами: розпочато розслідування
13 листопада 2025, 09:09

Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру на Одещині. За фактом чергового обстрілу розпочато розслідування, повідомляє офіційна пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури відкрито досудове розслідування за ознаками воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

13 листопада збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками місто Арциз. За словами місцевих жителів, російські окупанти завдали ударів одразу трьома дронами.

У результаті атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

«Від ворожої атаки ніхто не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з поліцейськими», — повідомили в обласній прокуратурі.

Повітряні сили ЗСУ попередили вранці про атаку дронів у напрямку Одеської області з акваторії Чорного моря.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Одеська область Арциз
критична інфраструктура Атака БПЛА Шахед

В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
13 листопада, 21:15
Полонені окупанти. Фото: кадр із відео Українські бійці взяли в полон понад 20 російських військових на Добропільському та Костянтинівському напрямках
13 листопада, 17:09
Незавершений ремонт теплотраси в окупованому Лисичанську. Фото: кадр із відео Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
13 листопада, 16:13
Зеленський відвідав 128 бригаду ЗСУ під Запоріжжям. Скріншот Зеленський приїхав на Запорізький напрямок
13 листопада, 16:05
Наслідки атаки на авто МВА у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники
13 листопада, 15:27
Пожежа у Нижньокамську. У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі
13 листопада, 15:15

