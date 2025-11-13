ЗСУ знищили два засоби ППО та 1180 окупантів за добу

Українські бійці минулої доби знищили два засоби протиповітряної оборони російських загарбників. Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.



Загальна кількість ліквідованих засобів ППО ворога з початку повномасштабного вторгнення досягла 1242 одиниць.



Крім того, втрати російських військ за останню добу склали 1180 осіб.







Також українські сили оборони знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»