Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона

Мінометний розрахунок 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр вступив у бій із ворожою диверсійно-розвідувальною групою.







Бійців підтримували дрони з бойовими скидами. В результаті дії противника були нейтралізовані. Бій відбувся біля міста Вовчанськ, Харківська область.



«На Волчанському напрямку два окупанти проникли на позиції мінометного розрахунку. Почався стрілецький бій. У цей момент пілоти батальйону застосували дрон зі скиданням боєприпасів, що дозволило знищити ворожу ДРГ», — йдеться в повідомленні.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»