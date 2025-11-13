На вулицях Херсона знову виявили міни «пелюстки»

На вулицях Херсона знову зафіксовано розкидані протипіхотні міни типу «пелюстка». Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.



Через специфічну форму ці вибухонебезпечні предмети важко помітити — вони легко маскуються серед трави та листя.

Такі міни можуть самоліквідуватися у будь-який момент або вибухнути від найменшого дотику.

«У разі виявлення міни-пелюстки ПФМ-1 — не торкайтеся, не переміщайте та не намагайтеся знешкодити її самостійно. Необхідно обережно відійти на безпечну відстань, позначити місце знахідки та викликати фахівців ДСНС або поліції за номерами 101 чи 102», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, російські окупанти модернізували «Шахеди», забезпечивши їх касетами з протитанковими мінами ПТМ-3.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»