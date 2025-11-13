У ЗСУ розповіли, як російські війська наступають на Лиманському напрямку і чи допомагає їм погана погода

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська намагаються активно використовувати погану погоду на Лиманському напрямку. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, там уже немає «зеленки», завдяки якій окупанти могли просуватися.



«Однак є туман. Вони можуть просуватися під прикриттям туману, тому що погана видимість», – сказав Трегубов.



Речник угруповання Об'єднаних сил зазначив, що на цьому напрямку росіяни не використовують техніку, а пересуваються пішки.



«Там особливо і немає сенсу її використовувати. Якщо брати всю зону нашої відповідальності, куди її заводити? У Куп'янськ не вийде, адже незважаючи навіть на погоду, там така щільність дії БПЛА з обох боків, що «воно все просто помре». А там, де йдеться про якусь пересічену місцевість, то там і доріг настільки немає, щоб нормально заїхати до того, як опинитися під ударом. Йдеться про удари не лише БПЛА, а й тієї самої артилерії. Тому там незручно», – додав він.

Нагадаємо, що раніше у 66-й механізованій бригаді ЗСУ заявили, що на Лиманському напрямку будь-яке погіршення погодних умов, включаючи ранковий або вечірній туман, російське командування використовує для чергового штурму.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко