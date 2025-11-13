У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини

Лемякін

На тимчасово окупованій території Херсонщини загинув колаборант Євген Лемякін — засновник так званого «Херсонського регіонального відділення ВСКС». Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



Лемякін просував на захоплених територіях російську молодіжну організацію «Всеросійський студентський корпус рятувальників» (ВСКС). Під виглядом патріотичного виховання ця структура займалася мілітаризацією та ідеологічною обробкою українських дітей, готуючи їх до служби в інтересах РФ.



Раніше повідомлялося, що Росія вивезла майже 600 дітей із тимчасово окупованих районів Донеччини до Санкт-Петербурга в межах пропагандистського проєкту «Культурна карта 4+85».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»