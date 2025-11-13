У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі

Пожежа у Нижньокамську.

У Нижньокамську сталася пожежа на території одного з виробничих підрозділів підприємства «Нижньокамськнефтехім». Про це повідомляє агентство ASTRA із посиланням на пресслужбу компанії.

За попередніми даними, займання сталося в промзоні-2 — у районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС), який входить до складу великого хімічного комплексу «Нижньокамськнефтехім».



Підприємство є одним із найбільших нафтохімічних виробників Росії та Європи.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»