Краматорськ залишився без світла. Фото: Краматорська міськрада

Прифронтове місто Краматорськ на Донеччині частково знеструмлено у зв'язку з аварійними відключеннями. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Краматорські РЕМ» повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без

світла знаходиться місто Краматорськ», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів усі старостинські округи Дружківської громади Донеччини залишилися без світла. Через обстріл Олексієво-Дружківський округ частково перебуває без газопостачання.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»