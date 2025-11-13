Краматорськ залишився без світла

Прифронтове місто Краматорськ на Донеччині частково знеструмлено у зв'язку з аварійними відключеннями. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«Краматорські РЕМ» повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без
світла знаходиться місто Краматорськ», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів усі старостинські округи Дружківської громади Донеччини залишилися без світла. Через обстріл Олексієво-Дружківський округ частково перебуває без газопостачання.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
