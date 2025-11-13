Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт

Незавершений ремонт теплотраси в окупованому Лисичанську. Фото: кадр із відео

В окупованому місті Лисичанськ Луганської області населення, що залишилося, вже не сподівається зустріти зиму з централізованим опаленням. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, без тепла більшість міста намагається вижити четвертий рік.



«У місті загарбники неодноразово організовували показові спроби запуску котелень. Однак до підвищення температури в будинках це не призвело», – зазначив начальник Луганської ОВА.



У місцевих пабліках пишуть, що жителі мікрорайону Кірова гора через критичну ситуацію з опаленням змушені звертатися за допомогою до окупаційної адміністрації.



«З моменту початку опалювального сезону 2022 року люди у холоді – їхні будинки залишаються без опалення вже четвертий рік. Роботи з ремонту теплотраси, які проводилися московською компанією «Авангард», були призупинені через незрозумілі причини: можливо, відсутність фінансування. Наразі територія розкопана, а труби вирізані, що створює загрозу для людей напередодні зими», – кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо, що до четвертої зими без опалення також готуються жителі окупованого міста Сіверськодонецьк на Луганщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко