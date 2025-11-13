На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей Росія обмежила роботу SIM-карт, прив’язаних до українських паспортів. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За останні тижні такі номери майже не працюють. Окупанти заявили, що до кінця 2025 року ці SIM-карти будуть повністю заблоковані.



«Якщо знаєте більше — пишіть нам і долучайтеся до руху спротиву через чат-бот "Разом"», — зазначають у спротиві.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»