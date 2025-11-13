Кабмін виділив мільярд гривень для прифронтових громад

Український уряд виділить 1 млрд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш постраждалих прифронтових регіонах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко



За її словами, це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.



«Фінансування буде спрямоване на п'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж та створення запасу палива», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що український уряд планує виділити 58 млн. гривень для проведення ремонту аварійної ділянки Другого Донецького водопроводу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»