Українські бійці взяли в полон понад 20 російських військових на Добропільському та Костянтинівському напрямках

Полонені окупанти. Фото: кадр із відео

Сили оборони України взяли в полон 21 російського військового на Добропільському та Костянтинівському напрямах. Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу «Азов» НГУ.



За словами військових, хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю.



Окупантів взяли в полон бійці 1-го корпусу, Десантно-штурмових військ та штурмових підрозділів ЗСУ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко