Війська РФ атакували Миколаївську громаду на Донеччині

Російська армія у четвер, 13 листопада, кілька разів обстріляла Миколаївську громаду на Донеччині. Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін, передає «Суспільне. Донбас».



«У громаді висока активність «Молній» та інших літальних апаратів. Також російські війська сьогодні використали по громаді планерні авіабомби ФАБ-250», — зазначив він.



За словами Проскуніна, внаслідок обстрілів вдень травмованих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що 13 листопада російські окупанти FPV-дроном вдарили по машині міської військової адміністрації у Костянтинівці Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»