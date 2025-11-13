Свириденко оголосила загальний аудит державних компаній

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Скріншот

«Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима», — заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, коментуючи початок масштабних перевірок державних компаній.



За словами глави уряду, Кабінет міністрів уже ухвалив перші рішення. Серед них — звільнення двох міністрів, запровадження санкцій проти фігурантів розслідувань НАБУ, а також перезапуск «Енергоатому». Керівництво компанії тимчасово усунуто, і розпочато аудит її діяльності.



«Ми готуємо комплексне рішення щодо всіх державних підприємств, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити роботу компаній, особливо у сфері закупівель», — наголосила Свириденко.

Прем'єрка зазначила, що у той час, коли ворог продовжує нічні обстріли, головне завдання уряду залишається незмінним — забезпечити українців світлом, газом та теплом.

«Я на постійному зв'язку із регіонами. Цілодобово тривають ремонтні роботи — на підстанціях „Укренерго“ та на об'єктах генерації. Ми запускаємо додаткові джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаються, але завдяки спільним зусиллям їхню тривалість вдається скорочувати», — додала вона.

Свириденко висловила подяку енергетикам, які щодня працюють в екстремальних умовах: «Дякую всім, хто стоїть на енергетичному фронті. Ваша праця є силою, яка тримає країну».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»