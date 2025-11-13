Вашингтон: українські фірми допомагають Ірану створювати дрони-«шахеди», які вбивають українців

Міністерство фінансів США повідомило, що дві українські компанії постачають Ірану компоненти, які використовуються для створення бойових дронів, якими Росія атакує українські міста. За даними Управління контролю за іноземними активами (OFAC), під санкції потрапили українські фірми GK Imperativ та Ekofera.

У відомстві заявили, що ці компанії діяли як прикриття для іранських посередників, які закуповували деталі для Iran Aviation Industries Organization (HESA) — державної авіапромислової корпорації, яка розробляє та виробляє безпілотники Shahed-131 та Shahed-136. Саме ці «шахеди» регулярно використовуються Росією для ударів по українських енергетичних об'єктах та житлових кварталах.

Згідно з заявою Мінфіну США, українські компанії допомагали Ірану купувати ключові комплектуючі — зокрема, авіагоризонти, що визначають нахил носа літального апарату, та магнітометри, що вимірюють магнітні поля та забезпечують навігацію дронів.

OFAC також стверджує, що три іранські агенти — Бахрам Табібі, Батул Шафії та Саїд Пахлавані Неджад — координували схему поставок, вибудовуючи мережу із закупівлі та передачі Ірану генераторів, двигунів, датчиків та інших комплектуючих через українські фірми.



Компанія GK Imperativ, зареєстрована в 2018 році в Харкові, офіційно вважається в українських бізнес-довідниках як торговець хімікатами та будівельними матеріалами. Власником вказано Табібі Джабалі Бахрам. Фірма Ekofera була заснована у 2016 році і має офіси у Києві та Харкові. Вона представлена як консалтингово-посередницька компанія, що займається оптовою торгівлею обладнанням та товарами.



США внесли обидві фірми та пов'язаних з ними осіб до списку санкцій відповідно до президентського указу №13382, спрямованого проти розповсюджувачів зброї масового знищення та їхніх посібників.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»