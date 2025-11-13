Світла знову не буде в більшості регіонів: графіки погодинних відключень на 14 листопада

У п'ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



У відомстві уточнили, що в Україні буде запроваджено графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.



Для промислових споживачів буде введено графіки з 00:00 до 23:59.



Раніше ми писали, що прифронтове місто Краматорськ у Донецькій області частково знеструмлено у зв'язку з аварійними відключеннями.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»