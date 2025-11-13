Літак Су-27 РФ розбився: екіпаж загинув. Фото: росЗМІ

У російській Карелії, під містом Петрозаводськ, зазнав аварії російський винищувач Су-27. Про це повідомляють російські видання.



За даними ЗМІ, інцидент стався неподалік міського аеропорту. Літак впав у лісовому масиві в районі озера Лососинське.



За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу загинули.



До місця їдуть екстрені служби.



Раніше ми писали, що в ніч з 25 на 26 липня на аеродромі «Армавір» Краснодарського краю Російської Федерації спалахнув навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»