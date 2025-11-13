У РФ заявили, що в Карелії впав літак Су-30

У Міністерстві оборони підтвердили катастрофу. Проросійське видання ТАРС передає, що ввечері в Республіці Карелія «під час планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-30».



«Літак впав у безлюдному районі. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Су-30 — радянський та російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4+. Су-30 призначений для знищення повітряних цілей, блокування аеродромів противника на великій глибині та ударів по наземних та морських об'єктах.



Раніше з'явилася інформація, що у РФ розбився літак Су-27.