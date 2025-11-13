Українці з 15 листопада матимуть змогу отримати 1000 гривень: як можна подати заявку

З 15 листопада українці можуть подати заявку на отримання 1000 гривень від держави. Гроші можна буде витратити до 30 червня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Готуємось до запуску урядової програми «Зимова підтримка». Її ключовий елемент — одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, який зараз перебуває в Україні. Сьогодні уряд схвалив механізм виплати допомоги громадянам», — зазначила вона.



Як подати заявку:



1) У додатку «Дія» після обробки заявки кошти надійдуть на карту «Національний кешбек». Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність та допомогу Силам оборони.



2) У відділенні Укрпошти – виплата надійде на спеціальний рахунок. Кошти, одержані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та допомогу ЗСУ.



Раніше ми писали, що Німеччина може збільшити підтримку України у 2026 році до 11,5 млрд євро.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»