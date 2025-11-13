Україна повернула ще одну дитину з окупації

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з тимчасово захопленої частини України знову вдалося вивести підлітка разом із мамою. Спецоперація відбулася завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA.



«17-річний хлопець провів понад три роки в окупації — в атмосфері постійного тиску окупаційної влади та страху примусової мобілізації в армію РФ», — зазначив він.



За словами Єрмака, російські військові регулярно перевіряли документи, проводили обшуки та допити. При цьому дитина навчалася онлайн в українському коледжі.



Раніше ми писали, що з тимчасово окупованої частини України вдалося вивести ще одну дитину.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»