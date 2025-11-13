В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони

Увечері у четвер, 13 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку перебуває під атакою дронів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На оприлюднених відео чути, як місто атакують безпілотники, у місті чути вибухи. Крім того, місцеві жителі пишуть, що у центрі зникло електропостачання.

У Ворошилівському та Київському районах сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 3100 абонентів.



Раніше ми писали, що 6 листопада в Микитівському районі окупованого міста Горлівка відбулося скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА на автомобіль.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»