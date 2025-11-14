ССО знищили місце зосередження військ РФ біля Покровська

У межах битви за Покровськ бійці Сил спеціальних операцій України знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії РФ. Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.



За даними військових, підрозділи ССО завдали удару по місцю накопичення російських сил у населеному пункті Затишок, на Донеччині.



На момент атаки дронами в будівлі перебував контингент 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад РФ. За інформацією ССО, ворог стягував сили, використовуючи несприятливі погодні умови для укриття.



«Перед угрупованням 51-ї армії РФ стоїть завдання оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію з півночі. Попри складні погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі. Дані щодо втрат противника уточнюються», — зазначили в ССО.







Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»