Російський безпілотник вдарив по центральній площі Краматорська

Центральна площа Краматорська після удару. Фото: Краматорська МВА

14 листопада о 07:20 російська армія атакувала площу Миру у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Для удару по центральній площі міста окупанти використали БПЛА «Молнія-2».



За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюються остаточні наслідки атаки.

Нагадаємо, що вночі 13 листопада російські війська атакували Краматорськ, безпілотник вдарив поблизу багатоповерхівки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко