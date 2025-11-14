Російський безпілотник вдарив по центральній площі Краматорська

14 листопада о 07:20 російська армія атакувала площу Миру у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Для удару по центральній площі міста окупанти використали БПЛА «Молнія-2».
За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюються остаточні наслідки атаки.
Нагадаємо, що вночі 13 листопада російські війська атакували Краматорськ, безпілотник вдарив поблизу багатоповерхівки.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко