Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
14 листопада 2025, 13:37

Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині

Фото: ЦНС Фото: ЦНС

Окупанти відкрили сезон масових квартирних рейдів у Херсонській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив «інвентаризацію», а місцеві адміністрації вже публікують списки квартир, які записують як «нічийні».

За даними ЦНС, житло українців готують для заселення російськими військовими. Чиновники обходять під’їзди, фіксують «відсутніх власників» та опечатують квартири, які через псевдосуди передають у користування армії РФ.

Перші списки таких адрес уже з’явилися у Новій Каховці, Скадовському та Чаплинському районах.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали, як влаштований ринок нерухомості в окупованих містах.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
«інвентаризація» житла на ТОТ заселення російських військових на Херсонщині
Організації
ЦНС

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
19:58
Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку
17:30
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
14:34
У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах
11:36
Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
16:23
ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму
08:04
У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
усі новини
14:59
ЗСУ перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
12:36
Загарбники завдали удару по Слов'янську: у МВА показали наслідки
12:28
РФ вранці обстріляла Краматорськ
11:30
Росіяни тричі атакували Краматорськ за добу
11:10
Війська РФ за добу атакували Краматорський район Донеччини: є пошкодження
10:38
Російську Рязань атакували безпілотники, в районі НПЗ пожежу
09:44
Удар по Києву: зросла кількість жертв
09:26
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 93 цілі
08:55
Двоє цивільних постраждали за добу на Донеччині
22:45
«Білий янгол» евакуював літніх мешканців та вивіз тіло загиблої з Покровського району
21:45
Саратовський НПЗ призупинив роботу після ударів БПЛА — Reuters
20:59
Бєлгородську область РФ атакував дрон: загинув місцевий житель
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
19:55
Загарбники не залишають спроб прорватися до житлової забудови на Покровському напрямі — Сирський
19:34
РФ запустила по Україні з жовтня понад 150 ракет і понад 2000 БПЛА
18:59
Російська армія атакувала Краматорськ та Лиман: по містах вдарили авіабомби та БПЛА, є поранені
18:39
Як в Україні відключатимуть світло 15 листопада: деталі
17:28
ЗСУ вразили пункт базування кораблів, НПЗ та місце зберігання ПММ у РФ
17:17
Україна запустила серійне виробництво перехоплювачів «Octopus»
17:04
Правозахисник Павло Лисянський, який вивчав окупацію Донбасу, загинув у аварії
17:02
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:54
Українська авіація авіабомбою вдарила по об'єкту транспортної комунікації армії РФ під Покровськом
16:36
Російський дрон знищив дім київського рятувальника під час його чергування
16:19
Армія РФ атакувала підприємство у Краматорську
16:07
Війська РФ вивісили прапор на шахті у Мирнограді: ЗСУ знищили його та піхоту, місто під контролем – ДШВ
15:44
Бригада газовиків потрапила під російський обстріл
15:43
Війська Росії вдарили по Дружківці: виникла пожежа, рятувальники ховалися від безпілотників
15:10
Поліцейські опублікували перші кадри після обстрілу Києва
14:48
Росіяни провалили запуск ударного дрона «Баба Яга»
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська. Фото: скриншот ЗСУ перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська
15 листопада, 14:59
Працівники Бердянського порту звернулися до Путіна. Фото: скриншот Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
15 листопада, 13:42
Із Покровського району вивезли мешканців. Фото: скриншот «Білий янгол» евакуював літніх мешканців та вивіз тіло загиблої з Покровського району
14 листопада, 22:45
Росія випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по енергосистемі. Фото: скріншот РФ запустила по Україні з жовтня понад 150 ракет і понад 2000 БПЛА
14 листопада, 19:34
Україна запустила серійне виробництво перехоплювачів «Octopus» Україна запустила серійне виробництво перехоплювачів «Octopus»
14 листопада, 17:17
Удар по об'єкту транспортної комунікації росіян під Покровськом. Фото: кадр із відео Українська авіація авіабомбою вдарила по об'єкту транспортної комунікації армії РФ під Покровськом
14 листопада, 16:54

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір