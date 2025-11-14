Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині

Фото: ЦНС

Окупанти відкрили сезон масових квартирних рейдів у Херсонській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив «інвентаризацію», а місцеві адміністрації вже публікують списки квартир, які записують як «нічийні».



За даними ЦНС, житло українців готують для заселення російськими військовими. Чиновники обходять під’їзди, фіксують «відсутніх власників» та опечатують квартири, які через псевдосуди передають у користування армії РФ.



Перші списки таких адрес уже з’явилися у Новій Каховці, Скадовському та Чаплинському районах.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»