Україна завдала удару по нафтовому порту та позиціях ППО в Новоросійську
14 листопада 2025, 14:18

Результат ударів у Новоросійську. Результат ударів у Новоросійську.

Сьогодні вночі спецназ «Альфа» СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Державною прикордонною службою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами Сил оборони України провів спецоперацію з ураження нафтотермінала морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ).


Порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для вивозу нафтопродуктів через Чорне море.

У результаті атаки пошкоджено нафтові стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває потужна пожежа.

Також підтверджено ураження позицій зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400 на території військової частини 1537. Після ударів зафіксовано потужну детонацію.

Російські ЗМІ підтвердили, що «уламки дронів» пошкодили резервуар та причал «Черномортранснєфті», контейнерний термінал, нафтобазу на перевантажувальному комплексі «Шесхаріс» та одне судно.

Раніше до мережі у мережі з’явилося відео запуску модернізованих українських ракет «довгих Нептунів» по Новоросійську.


Вночі в результаті масованої української атаки була уражена територія військової частини 26345, де базується 1537-й зенітний ракетний Червонопрапорний Кубанський Козачий полк 51-ї дивізії ППО, наголошується в аналізі.

На території частини розташовані кілька пускових установок ЗРК С-300/С-400, а також ЗРПК «Панцир-С1».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Новоросійськ
ракетний удар по РФ крилаті ракети Нептун Атака на нафтовий порт

