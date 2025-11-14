Росіяни провалили запуск ударного дрона «Баба Яга»

Провал запуску дрона «Баба Яга» РФ.

Росіяни намагалися запустити свій варіант безпілотника «Баба Яга». Відео спроби запуску аналога українського ударного гексакоптера Vampire опублікував офіційний Telegram-канал головного редактора «Цензор.Нет» Юрія Бутусова.



«Апарат S80 готовий до зльоту! П***ець, відліталася...», — зауважили на відео загарбники.



Варто відзначити, що за минулу добу ЗС РФ здійснили 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучили для ураження 6 059 дронів-камікадзе.



Імовірно, запуск дрона «Баба Яга» провалився через перевантаження боєприпасів, нерівну тягу моторів, неправильне калібрування автопілота та деформацію рами. Апарат, можливо, не зміг утримувати рівновагу й одразу завалився після старту.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»