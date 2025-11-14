Війська Росії вдарили по Дружківці: виникла пожежа, рятувальники ховалися від безпілотників

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС

13 листопада російська армія завдала удару по місту Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорівся гараж на території приватного будинку. Під час гасіння пожежі спостерігалася активність безпілотників, через що рятувальникам неодноразово доводилося припиняти роботи та ховатися в укриттях. Попри небезпеку, бійці ДСНС повністю загасили пожежу на площі 24 квадратних метри, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі.



Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 14 листопада російський безпілотник вдарив по центральній площі міста Краматорськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко