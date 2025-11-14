Бригада газовиків потрапила під російський обстріл

Війська РФ атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти дроном атакували автомобіль ремонтної бригади газовиків. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Це сталося під час їхнього виїзду на пошкоджений об'єкт. Машина була цивільною та маркована символікою енергетичної компанії», — йдеться у повідомленні.



Усі четверо співробітників живі.



У відомстві уточнили, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки, де окрім кваліфікації важлива швидка та виважена реакція на загрозу життю.



Раніше ми писали, що 14 листопада о 07:20 російська армія атакувала площу Миру в місті Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»