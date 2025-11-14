Армія РФ атакувала підприємство у Краматорську

Окупаційні війська РФ вдень у п'ятницю, 14 листопада, вдарили по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«О 12:50 російські війська, застосувавши FPV-дрон з бойовою частиною, завдали удару по одному з підприємств міста», — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.
Раніше ми писали, що 13 листопада російська армія завдала удару по місту Дружківка.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»