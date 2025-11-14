Російський дрон знищив дім київського рятувальника під час його чергування

На опублікованих кадрах рятувальник стоїть серед руїн своєї квартири, знищеної цієї ночі російською атакою. Фото: ДСНС

Російський безпілотник влетів у будинок рятувальника з Києва в той момент, коли він перебував на чергуванні. Сергій Власенко — рятувальник з Києва, повідомляє пресслужба ДСНС.



Йому 35 років, із них 15 років він на службі. Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах.



Тієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський дрон влучив у будинок, де він проживав із родиною.



«Квартира, в якій ще вчора вирувало життя, згоріла вщент. Удома були мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. Вони встигли відреагувати на тривогу — і це врятувало їм життя», — повідомили в ДСНС.



Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що палає його власна квартира. Він продовжив роботу: гасив полум’я, що охопило дім, та розбирав конструкції, щоб дістатися до дитячої кімнати.



Це стало важким випробуванням, але він витримав його, так само як і кожне «бойове» чергування — професійно та чітко. Родина Сергія втратила житло, однак, як наголосили в ДСНС, їх не залишили самих: вони вже отримали ключі від службової квартири. Це — відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»