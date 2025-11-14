Правозахисник Павло Лисянський, який вивчав окупацію Донбасу, загинув у аварії

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський загинув у ДТП 13 листопада. Про смерть правозахисника повідомив його заступник Максим Бутченко.



«Не можу до кінця усвідомити це, тому що те, скільки він робив проти окупації і наскільки глибоко вивчав дії росіян на окупованих територіях, неможливо описати двома словами», — написав Бутченко у Facebook.



Інформацію про загибель підтвердила правозахисниця Віра Ястребова.



Павло Лисянський багато років займався документуванням порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу. Його робота допомагала привертати увагу до долі людей, які живуть під російським контролем.

Павло Лисянський — уродженець Луганської області. Доктор філософії з політичних наук, докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доцент кафедри політичних наук Національного університету «Одеська юридична академія», лауреат міжнародної премії у сфері захисту прав людини, дослідник зовнішньо інспірованого сепаратизму, майстер спорту, співавтор книги «Takeover».

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»