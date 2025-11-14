ЗСУ вразили пункт базування кораблів, НПЗ та місце зберігання ПММ у РФ

Сили оборони атакували НПЗ у Саратовській області. Фото: росЗМІ

Українські військовослужбовці в ніч проти 14 листопада вразили пункт базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Були застосовані ракети «Нептун» та ударні БПЛА різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту та нафтового термінала «Шесхаріс» та пускової установки зі складу ЗРК С400 та сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється», — йдеться у повідомленні.



Крім того, потрапив під обстріл нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. На території об'єкта зафіксовано вибухи. Підприємство застосовується у забезпеченні російської окупаційної армії.



Також зафіксовано ураження інфраструктури підприємства зберігання паливно-мастильних матеріалів «Комбінат Кристал» у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи у районі мети з подальшим горінням на території об'єкта.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 13 листопада вразили стратегічні об'єкти російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нафтовий термінал та базу зберігання БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»