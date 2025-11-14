Як в Україні відключатимуть світло 15 листопада: деталі

У суботу, 15 листопада, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії. Причина введення обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Згідно з оновленими графіками, завтра світло вимикатимуть таким чином:

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Для промислових споживачів вимикатимуть світло з 00:00 до 23:59.



«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 14 листопада в Україні запроваджено графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»