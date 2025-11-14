Російська армія атакувала Краматорськ та Лиман: по містах вдарили авіабомби та БПЛА, є поранені

14 листопада о 09:00 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК на місто Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, осколкове поранення отримав цивільний 22 років.



«Крім того, о 13:40 ворог завдав удару по місту Лиман. Попередньо, війська РФ використовували FPV-дрон. Внаслідок атаки отримав акубаротравму 60-річний чоловік», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 14 листопада російський безпілотник вдарив по центральній площі Краматорська.

