РФ запустила по Україні з жовтня понад 150 ракет і понад 2000 БПЛА

Росія випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по енергосистемі. Фото: скріншот

У жовтні та листопаді 2025 року російські окупанти атакували енергетичну систему України за допомогою понад 150 ракет та понад 2000 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Понад 150 ракет і понад 2000 дронів Росія направила на українську енергосистему в жовтні та на початку листопада. Під ударами — об'єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що енергетики оперативно відновлюють систему.



Раніше ми писали, що в ніч на 14 листопада, починаючи з 18:00 13 листопада, Росія завдала по Україні комбінованого масованого удару з використанням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»