Загарбники не залишають спроб прорватися до житлової забудови на Покровському напрямі — Сирський

Загарбники не залишають спроби прорватися до житлової забудови на Покровському напрямку. Фото: Сирський

Російська армія намагається прорватися до житлової забудови на Покровському та Очеретинському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із командирами для розробки заходів протидії планам росіян.



«Заслухав доповіді про оперативну обстановку у шпальтах відповідальності. Противник не залишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків та закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це розробили комплекс заходів щодо протидії планам ворога», — уточнив він.



За словами Сирського, найбільшу увагу приділено питанням стійкої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БПЛА, артилерії та мінометів.



Головнокомандувач додав, що російські військові продовжують зазнавати втрат як у живій силі, так і в техніці.



Раніше ми писали, що в рамках битви за Покровськ бійці Сил спеціальних операцій України знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»