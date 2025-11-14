ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту

У п'ятницю, 14 листопада, Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в окупованому місті Енергодар (Запорізька область), втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередачі — 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому».



У відомстві уточнили, що зараз станція отримує електропостачання для потреб лише від однієї лінії електропередачі.



«Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 23 жовтня Запорізька атомна електростанція вийшла з повного режиму блекауту після відновлення зовнішнього електропостачання.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»