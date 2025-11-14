Бєлгородську область РФ атакував дрон: загинув місцевий житель

Російське місто Грайворон Бєлгородської області 14 листопада потрапило під обстріл. Відомо про одного загиблого. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, FPV-дрон завдав удару по автомобілю. Від поранень чоловік помер на місці.



Крім того, пошкоджено транспортний засіб.



Раніше ми писали, що вночі 14 жовтня дрони атакували Нижньогородську область РФ. За повідомленням місцевої влади, пошкоджено об'єкт енергетики.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»